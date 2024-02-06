Тренер Слюсаренко об авиапроишествии в Саранске: «Не было никакого ужаса»

Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко, который был на борту самолета, выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Саранска, рассказал, что происходило во время инцидента.

Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко, который был на борту самолета, выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Саранска, рассказал, что происходило во время инцидента.

В числе пассажиров находились Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала.

«Все в порядке. Не было никакого ужаса, ничего. Просто почувствовали, что самолет выкатился за пределы и остановился в сугробе. Никакой паники на борту не было. Я летел с ручной кладью, поэтому про багаж ничего сказать не могу. Нас довезли до здания аэропорта. Я вызвал такси и уехал», — приводит Sport24 слова Слюсаренко.

Тренеры по фигурному катанию прилетели в Саранск для работы на первенстве России среди юниоров, которое начнется 6 февраля.