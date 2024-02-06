Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 04:56

Тренер Слюсаренко об авиапроишествии в Саранске: «Не было никакого ужаса»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко, который был на борту самолета, выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Саранска, рассказал, что происходило во время инцидента.

Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко, который был на борту самолета, выехавшего за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Саранска, рассказал, что происходило во время инцидента.

В числе пассажиров находились Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала.

«Все в порядке. Не было никакого ужаса, ничего. Просто почувствовали, что самолет выкатился за пределы и остановился в сугробе. Никакой паники на борту не было. Я летел с ручной кладью, поэтому про багаж ничего сказать не могу. Нас довезли до здания аэропорта. Я вызвал такси и уехал», — приводит Sport24 слова Слюсаренко.

Тренеры по фигурному катанию прилетели в Саранск для работы на первенстве России среди юниоров, которое начнется 6 февраля.

Самолет с&nbsp;легендами фигурного катания на&nbsp;борту после&nbsp;ЧП в&nbsp;Саранске. Легенды фигурного катания попали в авиапроисшествие перед первенством России. Что произошло?

Источник: Sport24
1
0
Читайте также
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
В ДНР сообщили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком
Игрок «Вашингтона» Кузнецов пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Появилось видео с выкатившегося за пределы ВПП в Саранске самолета с тренерами по фигурному катанию

Нагорный считает, что благодаря делу Валиевой люди привели детей на каток
Новости
RSS RSS
Все новости