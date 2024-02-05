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5 февраля, 22:05

Появилось видео с выкатившегося за пределы ВПП в Саранске самолета с тренерами по фигурному катанию

Руслан Минаев
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Фото Скриншот видео

В соцсети появилось видео с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Саранска самолетом, в котором находились российские тренеры по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что во время посадки воздушное судно резко свернуло в гору снега. Как отмечает источник, аэропорт города временно закрыт на прием и выпуск самолетов.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, рассказала «СЭ», что она и ее коллеги не пострадали.

Помимо Тарасовой на борту были Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, а также комментатор Александр Гришин и сотрудники Первого канала. Специалисты прилетели в Саранск для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартует 6 февраля.

Источник: РЕН ТВ
Фигурное катание
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