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Сегодня, 08:35

Нагорный считает, что благодаря делу Валиевой люди привели детей на каток

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Нагорный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился мнением о допинговом скандале с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Повлияла ли эта ситуация с Валиевой? Однозначно. Есть негативные стороны, но есть и положительные. Люди увидели, что произошло в Пекине, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей на каток», — приводит слова Нагорного РИА «Новости».

Также Нагорный заявил, что подобные истории тоже являются пиаром и влияют на популяризацию спорта.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240205/nagornyy-1925529823.html
Камила Валиева
Никита Нагорный
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