Нагорный считает, что благодаря делу Валиевой люди привели детей на каток

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился мнением о допинговом скандале с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Повлияла ли эта ситуация с Валиевой? Однозначно. Есть негативные стороны, но есть и положительные. Люди увидели, что произошло в Пекине, остались неравнодушны, поддержали спортсменку в социальных сетях и привели детей на каток», — приводит слова Нагорного РИА «Новости».

Также Нагорный заявил, что подобные истории тоже являются пиаром и влияют на популяризацию спорта.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.