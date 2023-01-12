Тренер Семененко: «Женя готовится к Кубку Первого канала, уже понимает, что титул чемпиона России накладывает ответственность»

Тренер Татьяна Мишина, которая работает с фигуристом Евгением Семененко, рассказала о заботах своего подопечного после победы на чемпионате России.

23 декабря Семененко стал чемпионом России, набрав 295,07 балла по сумме двух программ.

«Он, как всегда, успевает и к экзаменам готовиться, и к соревнованиям, для него всегда какой-то экзамен важен. Но он также готовится к Кубку Первого канала, уже понимает, что титул чемпиона России накладывает ответственность. Конечно, он устает, но обязательно хочет сдать один экзамен на этой неделе или в начале следующей, всегда у Жени так, никуда от этого не деться», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января.

19-летний Семененко является победителем командного чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером этапа «Гран-при» в Канаде (2021) и участником Олимпиады в Пекине (2022).