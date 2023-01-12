Гуменник: «Еще 5 лет назад думал, что четверной аксель возможен. А пятерной не могу представить»

Серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании Петр Гуменник заявил, что еще несколько лет назад знал, что исполнение четверного акселя является реальным.

— Илья Малинин сделал четверной аксель. Лет 5 назад ты мог подумать, что это возможно?

— Около пяти лет назад четверной аксель на тренировках как раз пробовал Артур Дмитриев. И его попытки, которые я видел лично, не выглядели далекими от чисто исполненного прыжка. Поэтому, да, я думал, что четверной аксель возможен.

А пятерные я как раз не могу себе представить, вообразить. Думаю, вряд ли мы их увидим в ближайшее время. Хотя, возможно, какая-то техника с преротейшеном позволит прокрутить один оборот на льду, — приводит слова Гуменника Sport24.

18-летний Малинин — американский фигурист. Он стал первым в истории, кто приземлил четверной аксель на официальных соревнованиях.

20-летний Гуменник — серебряный призер чемпионата России (2023), бронзовый призер этапа гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020), серебряный призер юниорского финала «Гран-при» (2018).