Тренер Марина Зуева прокомментировала новость о смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Это очень большая потеря для фигурного катания, для танцев на льду. И для меня лично: я каталась вместе с Милой Пахомовой и Сашей и могу сказать, что он всегда был очень честным человеком и очень цельным. С годами эти качества остались в нем прежними, а это большая редкость в нашем виде спорта.

Еще он очень любил фигурное катание. Мне запомнились в свое время слова Светланы Алексеевой, что на Олимпиаде в Сочи, когда все внимание было приковано к выступлению Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Горшков был едва ли не единственным, кто оставался на катке, когда катались Катя Боброва и Дима Соловьев, которые заняли на тех Играх пятое место. Он безумно переживал за всех своих спортсменов. Всегда», — приводит слова Зуевой RT.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет. Идание «Известия» сообщает, что он ушел из жизни после острого инфаркта миокарда.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.