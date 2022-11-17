Лайшев: «Очень многое зависело от Александра Георгиевича. Поэтому фигурное катание так стабильно развивалось»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев выразил соболезнования по поводу смерти главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

«Александр Горшков запомнился мне очень умным, мудрым, интеллигентным человеком, был спокойным и рассудительным. Я в личных взаимоотношениях потерял очень доброго, хорошего собеседника, друга, и товарища, и даже наставника!

Как мне кажется, очень многое зависело от Александра Георгиевича. Поэтому фигурное катание так стабильно развивалось. На высочайшем профессиональном и человеческом уровне", — цитирует Лайшева Sport24.

Также он ответил на вопрос, кто может продолжить дело Горшкова.

«Это всегда сложно. Думаю, они подберут [замену]. Безусловно, это трагедия для нашего спорта и для нашей страны. Была великая личность фигурного катания. Хотелось бы выразить соболезнования всем родным и близким, всем коллегам по «оружию». Будут трудности, думаю. Пока еще нет должной оценки, пока только очень-очень грустно», — добавил президент «Самбо-70».

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.