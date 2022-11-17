Бетина Попова заявила, что в России сложно представить фигурное катание без Горшкова

Тренер и хореограф Бетина Попова считает большой и непоправимой утратой смерть главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Мне сложно представить, что как-то фигурное катание в России может существовать без Горшкова. Он ведь всегда был рядом со спортсменами. Сколько лет я выступала, он постоянно поддерживал, выслушивал и подсказывал. Очень сложно представить этот мир без него. Наш вид спорта при Горшкове в России просто расцветал, он легендарный человек. Грустно слышать такие новости, для многих это было шоком», — цитирует Попову Betonmobile.ru.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет. Он возглавлял федерацию с 2010 года. Был первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой.