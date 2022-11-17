Стали известны подробности смерти президента ФФККР Александра Горшкова

Стали известны подробности смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александра Горшкова.

Как сообщает издание «Известия», Горшкову стало плохо вечером 16 ноября. К нему приехала скорая и доставила в больницу с острым инфарктом миокарда, после чего легендарный фигурист попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.