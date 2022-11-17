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Стали известны подробности смерти президента ФФККР Александра Горшкова

Глава ФФККР Александр Горшков умер после острого инфаркта миокарда
Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Горшков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны подробности смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александра Горшкова.

Как сообщает издание «Известия», Горшкову стало плохо вечером 16 ноября. К нему приехала скорая и доставила в больницу с острым инфарктом миокарда, после чего легендарный фигурист попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Александр Горшков. На его багаже мы едем до сих пор. Умер президент Федерации фигурного катания

Источник: «Известия»
Фигурное катание
Александр Горшков (фигурное катание)
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