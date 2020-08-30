Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к идее Ильи Авербуха о персональных контрактах в фигурном катании.

— Как вы отнеслись к идее персональных контрактов?

— Интуитивно мне эта идея нравится, она имеет резон. У нее могут быть разные подводные камни, проблемы, которые надо обсуждать. Все-таки переходы бывают разные. Есть переходы, которые обусловлены ситуацией, когда спортсмен перестает расти и уходит к другому специалисту, чтобы реализовать себя. И сказать, что все переходы неправильные — это неверно. С другой стороны, мысль о том, что тренер, который вложил в спортсмена время, душу, свои знания, а ему говорят до свидания, я ушел к другому. Мне не очень нравится такой подход. Тренер должен получать за это компенсацию. Но я не эксперт в этой теме. Я высказываю свое личное мнение, это не позиция ISU.

— Какой могла бы быть сумма отступных в персональном контракте? Например, при переходе Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко?

— Не по адресу. Чтобы ответить на этот вопрос мне надо посоветоваться с юристами, тренерами, со спортсменами. И повторюсь, переход переходу рознь. Часто он осуществляется с согласия самого тренера, когда он видит, что спортсмен уже не сможет у него вырасти. В силу разных причин. Недостаточно льда, не хватает квалификации наставника. Это разные вещи. Но, действительно, есть такие случаи, как с Косторной или Трусовой. Спортсмен уходит внезапно, абсолютно не обсуждая это со своим наставником, человеком, который всему его научил. Как разделить эти случаи — сложный вопрос, но обсуждать его, наверное, надо. (Тимур Ганеев)