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Сегодня, 11:51

Только ученицы Плющенко заявили тройной аксель в короткой программе на первенстве России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Вероника Жилина и Софья Титулова, тренирующиеся в академии Евгения Плющенко, планируют исполнять тройной аксель в короткой программе на юниорском первенстве России в Перми.

Сольный триксель в короткой у юниоров запрещен, поэтому девушкам придется сделать его в каскаде — обе хотят прыгнуть аксель с тройным тулупом.

Юниорки выступят в короткой программе в 15 февраля, начало — в 15.10 по московскому времени.

Юниорское первенство России будет проходить в Перми с 15 по 17 февраля.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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