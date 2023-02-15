Только ученицы Плющенко заявили тройной аксель в короткой программе на первенстве России

Вероника Жилина и Софья Титулова, тренирующиеся в академии Евгения Плющенко, планируют исполнять тройной аксель в короткой программе на юниорском первенстве России в Перми.

Сольный триксель в короткой у юниоров запрещен, поэтому девушкам придется сделать его в каскаде — обе хотят прыгнуть аксель с тройным тулупом.

Юниорки выступят в короткой программе в 15 февраля, начало — в 15.10 по московскому времени.

Юниорское первенство России будет проходить в Перми с 15 по 17 февраля.