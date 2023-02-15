Ученик Плющенко Кирилл Сарновский рассказал о выступлении на первенстве России после трещины в ребре

Кирилл Сарновский, тренирующийся в академии Евгения Плющенко, прокомментировал свой прокат в короткой программе на юниорском первенстве России, а также рассказал о травме перед турниром и заявил, что будет следить за юниорским чемпионатом мира.

— Что сказал Евгений Плющенко? Сказал, что молодец, аксель шикарный был, — заявил Сарновский. — По вращениям были небольшие недочеты, в дорожке можно было эмоциональнее сделать программу. Сам я прокатом доволен, чисто давно не катал.

До первенства у меня была трещина в ребре, поэтому будет обычный контент без четверных. Сейчас все зажило.

Выступление первым? Понравилось. Давно не катал, все второй-третий. Мне все равно, каким катать, но первым больше нравится. Особенно первым в первой разминке. В создании костюма принимала участие мама, она сказала, что надо, чтобы было не как у всех.

Из четверных у меня был сальхов в конце сезона хороший, 9 из 9, а риттбергер пока еще не получался. Это четверной.

Юниорский чемпионат мира? Так как в этом сезоне России нет, то международные старты не интересуют. Но чемпионат посмотрю. Буду болеть за Николая Мемолу, познакомились в Австрии. Просто нравится его катание.

Сарновский вышел на лед первым в короткой программе у юношей на первенстве России в Перми. Он набрал 76,53 балла за свой прокат.