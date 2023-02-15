Пресняков-старший считает, что Загитова может стать певицей: «Выступила не хуже, чем Клава Кока»

Заслуженный артист России Владимир Пресняков прокомментировал «СЭ» выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой вместе с певицей Zivert.

«Выступила не хуже, чем Клава Кока с миллионами подписчиков. Вполне хорошо, стилистика нынешних молодых звезд. Лично я не большой любитель такой музыки, мне нравится, когда чуть побольше мелодии. Да, это было фонограммное пение, иногда были выкрики: «Ручки, ручки. Я вас не слышу». Это в стилистике 90-х. Тут немного Алина отстала, но как общаться с публикой? Ничего нового не придумали.

У Алины нет нынешней модной вещи — каши во рту. Алина еще и ведущая, красивая девушка. Если к этому прибавить ее бесспорные таланты, то ее будущее певицы вполне логично. У нее может быть успех. Талант есть! Она может сделать прекрасное шоу — кататься и петь. Навыки хореографии есть, в отличии от многих, кто на сцене притоптывает ножками и не знает, как двигаться. Если она хочет стать певицей, то у нее есть перспективы», — сказал Пресняков «СЭ».

14 февраля 20-летняя Загитова вместе с певицей Zivert исполнила композицию Credo на фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Zivert пела вживую, а Загитова — со второго куплета и, вероятно, под фонограмму.