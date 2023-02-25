Тихонов дал совет журналистам, освещающим ситуацию с Романом Костомаровым

Российский фигурист, чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов в разговоре с «СЭ» высказался о работе журналистов, освещающих здоровье Романа Костомарова. Олимпийский чемпион остается в больнице с 10 января.

— Журналисты сейчас звонят родственникам Костомарова, чтобы узнавать новости, очень много инсайдов про его состояние. Как вы относитесь к такой работе? Где здесь моральная грань?

— Я отношусь к такому объему и шквалу новостей крайне отрицательно, конечно. Потому что они берутся из разных источников, достоверные они или нет — я не знаю, не уверен. Стоит выждать паузу и подождать, пока люди будут готовы дать какую-то информацию и рассказать, что происходит. Я бы так поступил, это мое мнение.

— Рынок диктует другие правила, к сожалению.

— Это правда.

Полностью интервью с Алексеем Тихоновым читайте скоро на сайте «СЭ»