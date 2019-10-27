Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением россиян на «Гран-при» в Канаде. Александра Трусова победила с двумя мировыми рекордами.

— Я счастлива за наших девочек. За Сашу, у которой сбылась мечта и она получила за сто баллов, показав удивительную технику, — написала Тарасова в Instagram. — За Женю, что не сдается, что поправила настроение всем болельщикам. За Симу, на которую я всегда смотрела с восторгом и очарованием. Поздравляю наши пары, Тамару Николаевну. А через четыре дня новый этап и, надеюсь, новые победы.