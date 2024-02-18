Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» победу пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов на Всероссийской спартакиаде 2024.

«Это не первое их выступление, они одерживали все победы в этом сезоне. У них нет ни одного плохого проката, ни среднего проката — у них все прокаты либо хорошие, либо очень хорошие, либо выдающиеся. Сегодня был просто замечательный прокат», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на Всероссийской Спартакиаде 2024 в Магнитогорске (239,11). Вторыми на Спартакиаде сильнейших стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (230,79). На третьей позиции расположились Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (218,70).