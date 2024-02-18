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Сегодня, 13:44

Тарасова рассказала, что нужно Бойковой и Козловскому для победы на соревнованиях

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «СЭ», чего не хватает Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому для победы.

«У них нечистое катние все время. Они очень хорошая пара. Им нужно кататься на 100 процентов, делать то, что у них поставлено. И подумать над каким-нибудь еще элементом, который бы помогал им выигрывать», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на Всероссийской Спартакиаде 2024 в Магнитогорске (239,11). Вторыми на Спартакиаде сильнейших стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (230,79). На третьей позиции расположились Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (218,70).

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Татьяна Тарасова
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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