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Сегодня, 13:29

Москвина — о взаимодействиях с иностранцами: «Чем американский журналист хуже российского?»

Москвина ответила на вопрос об общении с американским журналистом
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тамара Москвина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина ответила на вопрос об общении с иностранными журналистами.

— Тамара Николаевна, вы месяц назад дали интервью американскому журналисту. Почему решили ему ответить?

— Можно мне спросить вас, а зачем я вам даю интервью? Обычно я даю интервью тем журналистам, кто меня просит. А потом, чем американский журналист хуже российского? Я очень многих журналистов знаю, со всего мира. Со всеми с удовольствием веду разговоры, интервью даю, просто беседую. Чем они хуже наших?

— Вы против закрытия от мира? А то вчера от вашего коллеги, Евгения Рукавицына, мы слышали, что мы не стремимся за границу, пусть они нам завидуют.

— Я не знаю, о чем вы говорили с Рукавицыным, это вы с ним обсудите. Но что значит против? Я живу в мире, поэтому я стремлюсь, чтобы в мире фигурного катания, вообще в жизни, быть в курсе дела всего того, что происходит во всем мире, во всех сферах деятельности. Потому что я считаю себя частью этого мира.

— Вам понравился турнир шоу-программ в прошлом году?

— Мне понравились все соревнования прошлого года, потому что в них участвовали спортсмены, которые занимаются в нашей группе.

— А зачем тогда в этом году делать турнир только российским сюжетам? Если мы не закрываемся от мира.

— Сейчас я закончу эти соревнования, будет банкет, потом поездка домой и так далее. Вот я сяду в самолет и внимательно прочитаю регламент. И тогда буду знать, про что вы говорите. Сейчас это немножко впереди паровоза.

У меня, наоборот, к вам предложение. А пригласите сами иностранных журналистов сюда, я с удовольствием с ними пообщаюсь по-английски.

Фигурное катание
Тамара Москвина
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