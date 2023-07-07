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Сегодня, 19:14

Тарасова заявила, что поддерживает инициативу назначить Костомарова главой ФФККР

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение депутата Госдумы Ирины Родниной, которая допустила, что олимпийский чемпион Роман Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания России (ФФККР).

«Думаю это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.

Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-zayavila-chto-podderzhivaet-iniciativu-naznachit-kostomarova-glavoi-federacii-figurnogo-kataniya-rossii-264305/
Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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