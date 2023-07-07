Тарасова заявила, что поддерживает инициативу назначить Костомарова главой ФФККР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение депутата Госдумы Ирины Родниной, которая допустила, что олимпийский чемпион Роман Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания России (ФФККР).

«Думаю это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», — приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.

Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.