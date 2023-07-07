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Сегодня, 17:27

Туктамышева заявила, что хочет попробовать себя в серфинге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпионка мира, Европы и командного мирового первенства, россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о том, кем готова стать после завершения спортивной карьеры.

«Я открыта новому, но чтобы я сама куда-то пошла — такого нет. Единственное, что я бы хотела попробовать — это серфинг. Этим летом пока не получилось, поэтому мечта все еще остается. Будет ли когда-нибудь мое авторское шоу? Да, такая вероятность есть. Я буду стараться работать над тем, чтобы это выглядело качественно и более-менее профессионально. Мне это на данном этапе интересно, буду учиться. Мне интересно попробовать. А дальше — если нет, то буду думать о чем-то другом», — приводит слова Туктамышевой «Спорт День за Днем».

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионкой Европы (2015) и бронзовым призером европейского первенства (2013).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tuktamysheva-zayavila-chto-khochet-poprobovat-sebya-v-serfinge?bitrix_include_areas=Y&ELEMENT_CODE=tuktamysheva-zayavila-chto-khochet-poprobovat-sebya-v-serfinge&clear_cache=Y
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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