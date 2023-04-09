Тарасова: «Не могу выделить кого-то, у нас много хороших фигуристов»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не смогла ответить на вопрос, кого она считает лучшим фигуристом прошедшего сезона.

— Это очень сложный вопрос, я не могу выделить кого-то, у нас много хороших фигуристов, — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

— Медведева, например, назвала Туктамышеву MVP сезона.

— Любой спортсмен может высказать свое мнение, но я не хочу кого-то выделять.

В финале «Гран-при России» по фигурному катанию-2023 первое место среди мужчин занял Петр Гуменник, а среди женщин — Аделия Петросян.