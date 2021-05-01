Тарасова назвала правильным решением возвращение Трусовой к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Александра Трусова уходит из группы Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Саша умница, это правильное решение. Где родился, там и пригодился», — сказала Тарасова «СЭ».

Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У фигуристки истек контракт с академией.

(Сергей Федоров)