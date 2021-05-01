Тарасова назвала правильным решением возвращение Трусовой к Тутберидзе
11:32
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Александра Трусова уходит из группы Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.
«Саша умница, это правильное решение. Где родился, там и пригодился», — сказала Тарасова «СЭ».
Плющенко объявил об уходе Трусовой в своем Instagram. У фигуристки истек контракт с академией.
(Сергей Федоров)
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Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости
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