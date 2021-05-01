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Лайшев прокомментировал уход Трусовой от Плющенко

11:34
Ренат Лайшев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ренат Лайшев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что фигуристка Александра Трусова уходит из группы Евгения Плющенко.

«Трусова возвращается? Я думаю, что так и будет, но пока подтвердить ничего не могу. Все вопросы к Тутберидзе», — сказал Лайшев «СЭ».

1 мая тренер Евгений Плющенко в на своей странице в Instagram объявил об окончании контракта с Трусовой.

(Данил Алешин)

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Материалы сюжета: Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с Александрой Трусовой, возвращение к Этери Тутберидзе, новости