Лайшев прокомментировал уход Трусовой от Плющенко

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что фигуристка Александра Трусова уходит из группы Евгения Плющенко.

«Трусова возвращается? Я думаю, что так и будет, но пока подтвердить ничего не могу. Все вопросы к Тутберидзе», — сказал Лайшев «СЭ».

1 мая тренер Евгений Плющенко в на своей странице в Instagram объявил об окончании контракта с Трусовой.

(Данил Алешин)