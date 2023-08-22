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Сегодня, 22:35

Супруга Костомарова заявила, что выход фигуриста на лед стал их совместным решением

Руслан Минаев
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Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной.
Фото Global Look Press

Супруга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала подробности выхода фигуриста на лед.

Во вторник в сочинском ледовом дворце «Айсберг» проходит премьера гала-шоу Авербуха «Письма любви»: Костомаров появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Они обнялись и вместе покинули лед, зрители проводили их аплодисментами.

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — цитирует Домнину РИА «Новости Спорт».

46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке.

Источник: РИА
Роман Костомаров
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