Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к болельщикам после номера на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

«Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», — цитирует Костомарова Sport24.

Костомаров появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Они обнялись и вместе покинули лед, зрители проводили их аплодисментами.

46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Уже 26 июня спортсмен опубликовал видео, на котором показал, как занимается с протезами на велотренажере.

В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке.