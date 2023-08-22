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Сегодня, 22:44

Авербух рассказал, что Костомаров сразу согласился выйти на лед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Организатор ледового гала-шоу «Письма любви» Илья Авербух рассказал, как предложил фигуристу Роману Костомарову выйти на лед.

«Осторожно ему предложил, он сразу согласился. Не раз приезжал к нему домой, думали, как это лучше представить. Рома присутствовал на всех тренировках, а финал родился от истории писем», — цитирует Авербуха РИА «Новости».

Костомаров появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Они обнялись и вместе покинули лед, зрители проводили их аплодисментами.

46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Уже 26 июня спортсмен опубликовал видео, на котором показал, как занимается с протезами на велотренажере.

В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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