Судья Лакерник разочарован решением CAS о дисквалификации Валиевой

Известный российский судья, почетный вице-президент ISU Александр Лакерник прокомментировал «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Очень разочарован таким решением. Что делать дальше — знает только Камила и ее окружение. Нам надо поддерживать ее всеми способами. Я удивлен такому решению. Думал, оно будет другое, по крайней мере, какое-то копромиссное», — сказал Лакерник «СЭ».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.