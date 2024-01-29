В CAS рассказали об условиях подачи апелляции по делу Валиевой

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) ответили на вопрос «СЭ» о возможности подачи апелляции по делу Камилы Валиевой. Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Стороны имеют право подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям, таким как нарушение процессуальных прав или публичного порядка Швейцарии», — сообщили в пресс-службе CAS «СЭ».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.