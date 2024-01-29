Фетисов — о решении CAS по делу Валиевой: «Сожалею, что мы не сумели защитить права несовершеннолетней спортсменки»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Очень сожалею, что мы не сумели защитить права несовершеннолетней спортсменки. Выражаю слова поддержки Камиле, которая ни в чем не виновата. Даже не знаю, что может ее успокоить сегодня. Для меня это большой удар», — сказал Фетисов «СЭ».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.