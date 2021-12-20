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Стали известны составы групп на женской тренировке перед чемпионатом России

15:56
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Стали известны составы групп на женской тренировке перед стартом чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Тренировка состоится 22 декабря. Начало — в 16.30 (мск).

Первая группа: Валерия Шульская, Ксения Гущина, Анастасия Морозова, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Софья Самоделкина.

Вторая группа: Вероника Петеримова, Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Арина Онищенко, Ксения Синицына, Полина Свириденко.

Третья группа: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых, Аделия Петросян, Вероника Яметова.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/files/docs/competitons/2122/rusnat2122_participants_revised.pdf

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Иван Шитик все материалы автора
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