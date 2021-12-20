Анастасия Гулякова снялась с чемпионата России
15:52
Фигуристка Анастасия Гулякова, выступающая в одиночном катании, снялась с чемпионата России, сообщает пресс-служба ФФКР.
В списках на турнир Гулякову заменила Арина Онищенко.
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/files/docs/competitons/2122/rusnat2122_participants_revised.pdf
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