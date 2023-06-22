Спортивный арбитражный суд рассмотрит допинговое дело Валиевой 26-29 сентября

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой с 26 по 29 сентября.

«Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года», — сообщили ТАСС в CAS.

Слушания будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Сообщается, что некоторые стороны, свидетели и эксперты могут принять участие в заседаниях по видеосвязи. Слушания будут проводиться в закрытом формате. По итогам комиссия CAS подготовит решение, дата его оглашения пока не называется.

Стороны смогут подать апелляцию на вынесенное CAS решение в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и ВАДА на решение ДАК РУСАДА по делу 17-летней Валиевой.

Ранее ДАК РУСАДА установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.