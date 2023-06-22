Тарасова — о своем здоровье: «Меня почему-то решили раньше времени похоронить. Все хорошо»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала корреспонденту «СЭ» о своем самочувствии.

Ранее сообщалось, что Тарасова упала в обморок и ее увезли на скорой.

«Все хорошо. Нет никакой скорой, никто не приезжал, это какая-то ерунда. Меня почему-то решили раньше времени похоронить», — сказала Тарасова «СЭ».

Татьяна Тарасова — дочь советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В 2008 году ее ввели в Зал славы мирового фигурного катания.