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Сегодня, 20:02

Тарасова — о своем здоровье: «Меня почему-то решили раньше времени похоронить. Все хорошо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала корреспонденту «СЭ» о своем самочувствии.

Ранее сообщалось, что Тарасова упала в обморок и ее увезли на скорой.

«Все хорошо. Нет никакой скорой, никто не приезжал, это какая-то ерунда. Меня почему-то решили раньше времени похоронить», — сказала Тарасова «СЭ».

Татьяна Тарасова — дочь советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. В 2008 году ее ввели в Зал славы мирового фигурного катания.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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