Авербух — о проблемах со здоровьем у Тарасовой: «Хватит верить очередным слухам!»

Российский хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Хватит верить очередным слухам! С Татьяной Анатольевной все хорошо», — приводит Sport24 слова Авербуха.

22 июня Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова потеряла сознание у себя дома и ей вызвали скорую.

В этом месяце уже появлялась информация о том, что 76-летняя Тарасова вызвала скорую помощь из-за плохого самочувствия. Однако позже заслуженный тренер СССР опровергла эту информацию.