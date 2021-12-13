Соловьев: «Степанова и Букин сильнее пары Дэвис/Смолкин, даже не стану колебаться»

Российский танцор и олимпийский чемпион Сочи в команде Дмитрий Соловьев в интервью «СЭ» оценил прогресс танцевальной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

— Сейчас есть вероятность, что Степанова/Букин потеряют статус второй пары страны, Диана Дэвис и Глеб Смолкин накатывают очень мощно. Вам нравится эта пара и играют ли роль в ее прогрессе знаменитые родственники?

— Если говорить, кто родители, — это сторона политическая. Она не должна касаться спортсменов.

— Ну подождите, выйдут после чемпионата России Степанова/Букин или Загорски/Гуррейро и скажут про родителей соперников — разве вы не поймете их эмоции?

— Эмоции уместны внутри себя. Я не думаю, что общественности нужны такие эмоции. Вообще, мне не кажется, что Саше и Ване стоит бояться эту пару в этом сезоне. Ребята только начинают свой путь, Саша с Ваней, конечно, сильнее. Здесь я даже не стану колебаться. Но я видел Дэвис и Смолкина на прокатах, и бывает, что пара по сезону идет таким ходом, что просто не остановить. На меня они произвели хорошее впечатление. Легкость, новое веяние, они сами по себе очень молоды и красивы, красивые линии, скорость, есть из чего лепить сильную пару. Говорить, что они плохие, плохо катаются, никак нельзя. Но что им есть над чем работать — тоже правда.

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