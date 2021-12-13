Российский фигурист Соловьев допустил возвращение в спорт

Российский танцор, олимпийский чемпион в командном турнире Дмитрий Соловьев в разговоре с «СЭ» признался, что размышляет о возвращении на лед.

— Вы за свою карьеру встречались с тем, что федерация на кого-то ставила — на вас, соперников? Теперь-то уже можно говорить, наверное.

— Но я еще не объявлял о завершении карьеры.

— Понимаю, но... Подождите, это значит, вы ее скоро возобновите?

— Окончательное решение смогу озвучить уже в новом году. Будет так, как будет.

— Но про партнершу-то можно спрашивать?

— Давайте больше никаких дополнительных вопросов!

— И не Ольга Бузова?

— (Смеется.) Немного разные форматы все-таки.

Всегда надо уходить на пике, тебя запомнят. Не надо пробовать высосать из пальца. Понимаю, что и в моем случае мысли такие ходят, но у меня сомнений мало — есть силы и понимание, что надо выходить и делать.

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