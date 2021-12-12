Алина Загитова: «Задумалась закрыть инстаграм»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что думает о том, чтобы закрыть свой Instagram.

«Реклама и поддержка социальных проектов, которые мне нравятся, — это часть моей работы. Многие говорят о любви и уважении ко мне, так вот я прошу уважать мой выбор и мои решения.

Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь — территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть инстаграм», — написала Загитова.

19-летняя спортсменка в 2019 году приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Она не участвует в официальных турнирах. На данный момент она является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».