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Алина Загитова: «Задумалась закрыть инстаграм»

Загитова планирует закрыть свой Instagram из-за негативных комментариев
09:21
Алина Загитова. Фото Instagram Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что думает о том, чтобы закрыть свой Instagram.

«Реклама и поддержка социальных проектов, которые мне нравятся, — это часть моей работы. Многие говорят о любви и уважении ко мне, так вот я прошу уважать мой выбор и мои решения.

Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь — территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть инстаграм», — написала Загитова.

19-летняя спортсменка в 2019 году приостановила карьеру профессиональной фигуристки. Она не участвует в официальных турнирах. На данный момент она является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram

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Виктория Кравченко все материалы автора
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