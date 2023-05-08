Шевченко — о Ежлове: «Мне предлагали встать в пару именитые ребята и не раз — отказывалась. Хочется нового и свежего»

Российская фигуристка Софья Шевченко в интервью «СЭ» поделилась мнением о перспективах ее нового дуэта с Андреем Ежловым.

«Не сказала бы что вариант с Андреем вынужденный. Мне предлагали встать в пару именитые, известные в среде фигурного катания ребята. И не один раз. Но я отказывалась. Говорила нет, потому что мне хочется привнести в этот спорт что-то новое и свежее. Эта новизна должна быть энергетически наполнена. Сейчас я отдохнула, восстановилась, переосмыслила многие вещи. У меня огромное желание и мотивацию. И вместе со мной Андрей, который только начинает свой путь в танцах и голоден до результатов.

На мой взгляд это отличное сочетание. Уверена, что результат не будет быстрым, но он будет. На перспективу лучший вариант из возможных, а в наше время только что и думать на далекую перспективу», — сказала Шевченко.

Экс-партнер Софьи Игорь Еременко теперь тренируется в США с Аннабель Морозов.

Полностью интервью Шевченко «СЭ» можно прочитать здесь.