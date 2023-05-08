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Сегодня, 17:15

Шевченко — о решении Еременко вернуться на лед с Морозов: «Неприятно было узнать со стороны»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Софья Шевченко в интервью «СЭ» рассказала о том, как отнеслась к решению своего экс-партнера Игоря Еременко вернуться на лед с новой партнершей – Аннабель Морозов.

«Это жизнь, все меняется. На тот момент мы закончили совместную работу и были свободными от обязательств людьми. И если человек хочет двигаться дальше и видит в этом направлении свое развитие – то почему нет? Пожалуйста. Я постаралась принять это спокойно, хотя новость пришла неожиданно. Единственным неприятным моментом был тот факт, что мне сказал не сам Игорь. Узнала случайно, услышала со стороны и была к этому не готова. Но я понимаю, что он взрослый свободный спортсмен и имеет полное право поступать так как он хочет. Я как человек, который его уважает и который ему благодарен за многое должна его только поддержать.

Надеюсь, что отпустила эту ситуацию. Все силы сейчас уходят на создание той пары, которую мы строим с Андреем. Распыляться на что-то извне – пострадает качество моей работы на этот новый проект. Как я буду себя чувствовать, когда и если мне придется выходить на лед с Игорем – на сегодняшний день я не знаю. Сложно предсказать, но постараюсь сделать все чтобы от этих эмоций абстрагироваться», – сказала Шевченко.

Теперь Софья выступает в дуэте с Андреем Ежловым в группе Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

Полностью интервью Шевченко «СЭ» можно прочитать здесь.

Фигурное катание
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