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Сегодня, 17:45

Шевченко — о группе Авербуха: «Илья может добавить в прокат одну деталь — но благодаря ей сразу по-другому играет вся программа»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Софья Шевченко в интервью «СЭ» поделилась мнением о работе в группе Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

«У них очень свежий взгляд. За счет того, что много времени проводят с актерами, ставят различные шоу, широкий кругозор, большой опыт. Поэтому видят на льду тонкие вещи, которые другие не замечают. Илья Изяславич может прийти и добавить в прокат одну небольшую деталь. Но благодаря ей сразу по-другому играет вся программа и воспринимается образ. В работе с Еленой Станиславовной хочу выделить умение контролировать ситуацию, оставаться спокойной и выдержанной. Относится к каждому спортсмену как к отдельной личности.

Мы работаем вместе уже год, но я ни разу не видела, чтобы она переходила на эмоции. Она редко кричит, может объяснить все словом и взглядом. Просто посмотрит на тебя, и ты понимаешь, что не прав. Ее все уважают, даже мысли не возникает с ней спорить. И это меня восхищает», – сказала Шевченко.

Экс-партнер Софьи Игорь Еременко теперь тренируется в США с Аннабель Морозов.

Полностью интервью Шевченко «СЭ» можно прочитать здесь.

Фигурное катание
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