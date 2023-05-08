Авербух — о Костомарове: «Мы с Ромой каждый день общаемся. Все давно говорят, что он идет на поправку»
Авербух заявил, что Костомаров идет на поправку
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал для «СЭ» первое сообщение фигуриста Романа Костомарова в социальных сетях после госпитализации.
«Мы с Ромой каждый день общаемся. Это заявление было для общественности. Я его друг, который каждый день с ним на связи. Может ли это сообщение означать, что он идет на поправку? Да. Все давно говорят, что он идет на поправку», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.
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