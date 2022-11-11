Шанаева и Дрозд прокомментировали мысли о завершении карьеры

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд в интервью «СЭ» высказались о возможности завершения карьеры в межсезонье после потери партнера.

«Период был непростой. Знаете, чувство такого некого помутнения. У меня была распланирована буквально вся жизнь. Весь сезон. И хотелось, чтобы все было стабильно по плану. А так, теперь поживем — увидим. Но ровно в тот момент я ничего не знала и сильно переживала. Смотрю, неделя прошла. За ней вторая. Потом Паша мне позвонил, и на следующий день я уже вышла на лед кататься. И такое ощущение, что давно друг друга искали. Заканчивать я, пожалуй, не планировала. По крайней мере, не думала об этом. Я просто не понимала, что будет дальше. Туман... Но заканчивать — нет, не хотелось», — сказала Шанаева.

«Я бы сказал, что мы спасли в тот момент друг друга. Так как я не катался дольше, чем Лиза, конечно же, такие мысли возникали. В любом случае, когда что-то меняется, принять это сложно. Лиза каталась с Дэвидом дольше, чем у меня было даже с Ксюшей Конкиной. Уходить от одного к другому — тяжело. Нужно начинать работу заново, и в первую очередь думаешь: что теперь дальше? Когда у меня случился такой разрыв впервые, возможно, было больнее. Но, опять же, если обращать на все внимание, то можно поехать головой. Нужно защищать себя», — добавил Дрозд.

Отметим, что дуэт занял второе место на этапе «Гран-при России» в Казани.