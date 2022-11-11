Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

11 ноября, 15:50

Фигурист Дрозд: «Не вижу смысла кататься без амбициозных целей. Разговоры о том, что для себя, — в пользу бедных»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский фигурист Павел Дрозд в интервью «СЭ» высказался о мотивации спортсменов в период санкций.

«Я не вижу в принципе смысла кататься, если не ставишь перед собой высоких амбициозных целей. Понятное дело, что есть разговоры о выступлении перед зрителями, удовольствии от процесса... И это все правда. Но есть и результат, у нас же спорт.

Поэтому, как по мне, все эти разговоры о том, что мы катаемся только потому, что нам это нравится, — что-то в пользу бедных. Мы приходим сюда за результатом. Конечно же, ловим и кайф от тренировок, иначе бы так долго в этом виде спорта не задержались. Но и результат не менее важен", — сказал Дрозд.

Отметим, что с этого сезона Павел выступает в паре с Елизаветой Шанаевой.

Елизавета Шанаева и&nbsp;Павел Дрозд. «Сколько было других девушек — неважно. Важно, с кем Павел сейчас». Российский фигурист удивляет со своей шестой партнершей
Фигурное катание
1
Читайте также
«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»
Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шанаева и Дрозд прокомментировали мысли о завершении карьеры

Смирнов считает, что отъезд Квителашвили не повлияет на группу Тутберидзе
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости