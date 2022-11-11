Фигурист Дрозд: «Не вижу смысла кататься без амбициозных целей. Разговоры о том, что для себя, — в пользу бедных»

Российский фигурист Павел Дрозд в интервью «СЭ» высказался о мотивации спортсменов в период санкций.

«Я не вижу в принципе смысла кататься, если не ставишь перед собой высоких амбициозных целей. Понятное дело, что есть разговоры о выступлении перед зрителями, удовольствии от процесса... И это все правда. Но есть и результат, у нас же спорт.

Поэтому, как по мне, все эти разговоры о том, что мы катаемся только потому, что нам это нравится, — что-то в пользу бедных. Мы приходим сюда за результатом. Конечно же, ловим и кайф от тренировок, иначе бы так долго в этом виде спорта не задержались. Но и результат не менее важен", — сказал Дрозд.

Отметим, что с этого сезона Павел выступает в паре с Елизаветой Шанаевой.