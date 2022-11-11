«Сколько было других девушек — неважно. Важно, с кем Павел сейчас». Российский фигурист удивляет со своей шестой партнершей

Интервью с Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом.

В этом сезоне мы видим много новых пар, особенно много танцевальных дуэтов. Завершение олимпийского цикла заставило даже членов сборной России задуматься о своей дальнейшей судьбе. Кто-то решил завершить спортивную карьеру и начать тренерскую, кто-то уехал заграницу или взял паузу. А многие теперь пробуют себя с другими партнерами. Как, например, перспективный дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Они были нашей надеждой в юниорах, но переход во взрослые давался непросто. И теперь Нарижный в паре с Аннабель Морозов, а Шанаева — с Павлом Дроздом.

Что любопытно, на первом же крупном старте судьба свела бывших партнеров друг с другом. И, вопреки мнениям скептиков, пара Шанаева/Дрозд показала крайне высокий уровень и способна на многое. Для Дрозда Елизавета уже шестая партнерша в карьере. Но, как он отмечает, по-настоящему особенная. О том, как два фигуриста с нелегкой судьбой спасают карьеры друг друга: Шанаева и Дрозд — в большом интервью для «СЭ».

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Если хочешь добиться успеха, то амебой ты быть не можешь

— Вы не так давно работаете в паре. Как хорошо уже успели друг друга понять? Не только в плане фигурного катания, но и в жизни.

Дрозд: — Самый важный ключ к успеху — это уважение друг к другу. Конечно же, были и непростые моменты. Дело в том, что Лиза по своей натуре лидер, как и я. Но мы справлялись.

— Две сильные личности вместе — потенциальный конфликт...

Дрозд: — Есть два сильных человека, но при этом очень заряженных на общий результат. Настолько мотивированных, что если какие-то недопонимания и случаются, то мы их быстро разрешаем. Острые моменты смягчали — все для дальнейшей работы. Не скажу, что есть серьезные проблемы, скорее идет адаптация двух людей с амбициями друг к другу. И все же, на мой взгляд, в нашем виде спорта, как и в любом другом серьезном профессиональном деле, без этого никуда. Если хочешь чего-то добиться, то амебой ты быть не можешь.

— Павел, у вас уже большой опыт в спорте. Елизавета, вы в свою очередь недавно начали взрослую карьеру. Разница в возрасте заметная, она влияет на взаимопонимание в дуэте?

Шанаева: — Как раз таки конфликты и не усугубляются, поскольку Паша знает, что лучше делать. Он катается больше меня, и я ему полностью доверяю. Если он мне скажет какое-то замечание, другая партнерша на это может и обидеться. А я приму к сведению, пойду и исправлю. К тому же он тренирует, поэтому это наш плюс. Мне важно просто прислушиваться к нему.

— То есть у Павла параллельно со своей спортивной карьерой развивается и тренерская? Это подкатки или нечто более серьезное?

Дрозд: — Я полноценно работаю тренером. Естественно, в приоритете сейчас наша спортивная карьера с Елизаветой. Ей мы занимаемся всю рабочую неделю, с понедельника по пятницу. В выходные уже я уезжаю к себе в Северную столицу, работаю с нашими ребятами в Санкт-Петербурге. С синхронным катанием и с танцорами. Это профессиональная работа, но с четко расставленными приоритетами. И желанием постараться успеть везде.

— Елизавету тоже тренируете?

Дрозд: — У нас не такие отношения, что я тренер — она ученик. Хотя может со стороны сложиться такое впечатление. Просто есть объективная действительность, что в силу возраста у меня побольше опыта. Но у нас настолько все построено на взаимном уважении, что даже если какие-то моменты я подмечаю как, на свой взгляд, приоритетные, я это с Лизой обязательно буду оговаривать. Окончательное решение принимаем вместе. То есть это полноценное двустороннее сотрудничество, нет такого, что как я сказал — так и будет. Для этого у нас есть своя тренерская команда.

Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Меня просто поставили перед фактом — ответов я не получила

— Павел, у вас было немало партнерш в карьере. Елизавета — она особенная?

Дрозд: — Не могу сказать, что их было много... Этому скорее придается большое значение в интернете. К сожалению, так сложилась жизнь, что со многими бывшими партнершами приходилось расставаться. Но я ни о чем не жалею. Период турбулентности, как принято называть его в прессе, у меня закончился, и я очень рад, что он заканчивается сотрудничеством с Лизой. Это мое счастье и моя отрада. Конечно же, был тяжелый период. Но так складывались обстоятельства... В основном все по причине здоровья, и приходилось начинать путь заново уже с другими девушками.

-В прессе и среде болельщиков определенное мнение о вас уже было сформировано. Как на него реагировали?

Дрозд: — Мы все взрослые люди. Конечно, когда какие-то мнения высказываются, совершенно не понимая всех обстоятельств, это неправильно. Люди не знают ни тех факторов, которые послужили причиной расставания, ни дальнейших перспектив. Когда люди просто берут и огульно высказываются так, как они думают. Конечно же, это неправильно. У меня по жизни другое воспитание. Никогда нельзя высказывать свое мнение о других людях, пока ты не посмотришь на их ситуацию со всех сторон и не изучишь вопрос, по которому хочешь высказаться.

Конечно же, было неприятно, но у нас у всех есть свои цели и задачи. И если обращать внимание на все, что говорят вокруг, то так бы я давно и закончил с фигурным катанием. А у меня теперь есть Лиза, и мы с ней катаемся. И уверен, что будем достигать с ней больших высот. Наши главные победы еще впереди.

— Инициатива о создании пары была со стороны Павла. Елизавета, как вы отреагировали на звонок Дрозда с предложением кататься вместе?

Шанаева: — Сколько было до этого партнерш, я не думала. Он мне позвонил, я обрадовалась и тут же согласилась. Спустя пару дней мы уже начали вместе кататься. Насчет того, что он до этого с другими девушками выступал, так это меня вообще не волнует. И не сказала бы, что партнерш у него было много. Главное ведь — с кем он катается сейчас. Так что все нормально.

— Елизавета, решение Нарижного было для вас сильным эмоциональным ударом?

Шанаева: — Это очень туманная история. Но на некоторые мои вопросы я до сих пор не получила ответы, и мне это уже не интересно. Скажем так, я это все уже пережила. Мое нынешнее состояние души и тела говорит об этом. Как я тренируюсь, как выхожу из последних сил, бесконечные прокаты на тренировках. Когда отдаешься полностью своему делу, но даже этого не замечаешь, потому что в моем новом тренерском штабе все настолько проходит легко, с таким удовольствием, что про прошлое разговаривать уже вообще не интересно. Скажу только, что я не психовала и не била посуду. Не кидала коньки, не говорила, что больше не выйду на лед.

— Вы просто не такой человек, верно?

Шанаева: — Неприятность была в том, что меня просто поставили перед фактом.

— Дэвид хотя бы лично рассказал о своем желании попробовать силы с новой партнершей?

Шанаева: — И да и нет. Не хочется вдаваться в подробности, оставим это между нами.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Если реагировать на все разговоры вокруг себя, можно поехать головой

— Слышал, что две недели после расставания с Нарижным вы не тренировались. Звонок Дрозда спас вашу карьеру?

Шанаева: — Пожалуй, это так. Период был непростой. Знаете, чувство такого некого помутнения. У меня была распланирована буквально вся жизнь. Весь сезон. И хотелось, чтобы все было стабильно по плану. А так теперь — поживем — увидим. Но ровно в тот момент я ничего не знала и сильно переживала. Смотрю, неделя прошла. За ней вторая. Потом Паша мне позвонил, и на следующий день я уже вышла на лед кататься. И такое ощущение, что давно друг друга искали.

Дрозд: — Я бы сказал, что мы спасли в тот момент друг друга. Так будет правильнее сказать.

— То есть все-таки возникали мысли о завершении карьеры?

Дрозд: — Я не катался дольше, чем Лиза, конечно же, такие мысли возникали. В любом случае, когда что-то меняется, принять это сложно. Лиза каталась с Дэвидом дольше, чем у меня было даже с Ксюшей Конкиной. Уходить от одного к другому — тяжело. Нужно начинать работу заново, и в первую очередь думаешь: что теперь дальше? Когда у меня случился такой разрыв впервые, возможно, было больнее. Но, опять же, если обращать на все внимание, то можно поехать головой. Нужно защищать себя.

Шанаева: — Заканчивать я, пожалуй, не планировала. По крайней мере не думала об этом. Я просто не понимала, что будет дальше. Туман... Но заканчивать — нет, не хотелось.

— Мне рассказывали о сайтах для поиска партнерш с анкетами. Не оставляли там анкеты?

Дрозд: — Эта история уже не про наш уровень.

Шанаева: — Такие сайты актуальны, если у тебя второй спортивный, первый спортивный. Я знаю их, есть международный и российский. Но мы и так все друг друга знаем на высшем уровне, нет смысла так искать.

— В любом случае прошлое лето было активным на распад сильных пар. И на «рынок» разом вышли сразу несколько известных танцоров и танцорш. Глазами не пробегались, с кем хотели бы кататься?

— Шанаева: — Я не смотрела сама ни на кого. Было тяжело, и я старалась об этом не думать.

Дрозд: — Мир фигурного катания, особенно в России, такой, что все друг друга знают. Он большой, но, конечно, мы о важных событиях слышим и то, как кто катается, видим. Тем более я пару Шанаева/Нарижный для себя отметил, когда еще они катались по юниорам. Я периодически смотрю юниорские соревнования, ищу для себя интересных людей. Их пара всегда мне импонировала, я их знал, следил за Лизой с Дэвидом. Поэтому, когда они распались, я подумал: а почему бы и нет? Может, стоит попробовать. Лиза — девочка яркая, красивая. На виду.

— То есть сразу для себя отметили Шанаеву? Не было условного списка кандидаток с плюсами и минусами?

Дрозд: — Во-первых, кто я вообще такой, чтобы кому-то ставить плюсы и минусы? Эта — до свидания сразу, этой даем шансы... Во-вторых, я практически сразу решил для себя, что вариант отличный. Мы сходимся на том, что нам нравится строгое планирование. Нравится, когда поддерживается четкая структура. Есть система подготовки. И я ничуть не пожалел о своем выборе.

Больше скажу, может, все те мои приключения в жизни и нужны были, чтобы в конце концов встать в пару с Лизой. Неизвестно, что было бы, останься я с прошлой партнершей. Так что отдавайтесь судьбе, все самое лучшее, что с вами происходит, — оно по воле случая. Тебя так ведут, и состыковываются так обстоятельства, что это все совпадает как факт.

— Насколько вы были знакомы до того, как встали в пару? Общались?

Шанаева: — Вообще не общались. Никак не пересекались, как-то не сталкивала до этого судьба.

Дрозд: — Я бы сказал, что были хорошо знакомы друг с другом заочно.

— Сейчас между вами уже сформировались дружеские отношения?

Шанаева: — Конечно, мы нормально общаемся. Нам интересно друг с другом.

Дрозд: — Я не из тех, кто, как только выходит со льда, говорит: так, все, девушка, я тебя не знаю. Так очень сложно будет работать. Поэтому важно было еще в первый месяц установить правильный контакт друг с другом и наладить взаимопонимание.

Павел Дрозд и Елизавета Шанаева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жизнь показывает, что теперь вообще ничего планировать нельзя

— Как оцените для себя первый этап «Гран-при» в Казани?

Шанаева: — Хорошие прокаты. Для нас очень важно, что выступление понравилось тренерам. Понравилось и нам самим.

Дрозд: — Очень позитивная реакция от зрителей. Как на трибунах, так и по телевизору. Общая аудитория фигурного катания приняла нас тепло, это приятно и важно.

— Было особое волнение перед этим стартом? Все-таки первая серьезная проверка для нового дуэта.

Дрозд: — До этого мы уже выступали в Санкт-Петербурге, и тот старт я бы также отметил как позитивный. Там была серьезная поддержка зрителей, их было немного, но они были заметны. Казань, конечно, уже на другом уровне. Это всероссийские соревнования, здесь и телевидение, и масштаб совсем другой. Не могу сказать, что как-то по-особенному переживали. Было, конечно, волнение, но, как мне кажется, совершенно здоровое и нормальное. Как у любого артиста, к примеру, перед выходом на сцену. Так же и у спортсмена. Хочется показать лучший прокат здесь и сейчас, чтобы был нужный результат.

— То есть этап в Казани нельзя рассматривать как презентацию пары на всю страну?

Дрозд: — Отчасти презентация была еще на открытых прокатах.

Шанаева: — Мы хорошо себя зарекомендовали еще в сентябре, на контрольных прокатах в Москве. Сейчас мы показали ту работу, которая была проделана после них, а также после соревнований в Санкт-Петербурге. У нас было четыре недели, три даже, на подготовку. И, на мой взгляд, все прошло достойно. Тренеры довольны, а полные трибуны доставляют особую радость. Выходишь на лед и сразу чувствуешь весь этот азарт. Насчет волнения... все было в пределах разумного. Не так, что тебя всего трясет и ты не можешь сделать никакие шаги, твизлы. Все было нормально, в удовольствие.

— Какие у вас теперь планы?

Дрозд: — Будем на «Гран-при» в Cамаре через неделю, потом уже чемпионат России.

— Между этапом в Самаре и чемпионатом страны будет приличная пауза. Не думаете, чем ее можно заполнить?

Дрозд: — Посмотрим. Нам для начала нужно пройти старт в Самаре, дальше уже будем смотреть, как усилиться перед чемпионатом России. Упор будет на тренировочный процесс, есть много элементов, которые перед главным стартом хотелось бы подкорректировать.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Справедлива мысль, что сейчас в танцах лучшее время и место заявить о себе? Такое ощущение, что после Олимпиады пресловутая «очередь» в российских танцах наконец-то разошлась.

Дрозд: — Думаю, что мы своим катанием как раз и показываем свой настрой — он за самые высокие места.

Шанаева: — Мы знаем свои возможности и своих соперников. Поэтому еще больше мотивации работать. Мы-то сами готовы. Будем работать на максимум, делать все, что от нас зависит. А там уже как получится.

Дрозд: — Не вижу в принципе смысла кататься, если не ставишь перед собой высоких амбициозных целей. Понятное дело, что есть разговоры о выступлении перед зрителями, удовольствии от процесса... И это все правда. Но есть и результат, у нас же спорт. Поэтому, как по мне, все эти разговоры о том, что мы катаемся только потому, что нам это нравится, — что-то в пользу бедных. Мы приходим сюда за результатом. Конечно же, ловим и кайф от тренировок, иначе бы так долго в этом виде спорта не задержались. Но и результат не менее важен.

— Глобально какие цели ставите тогда перед собой? Понятное дело, что время сейчас непростое для стратегических мыслей, но все же...

Дрозд: — Буду банальным — конечно же, это Олимпиада.

Шанаева: — Милан-2026.

— Допустим, вы первая пара страны и надежда сборной к 2026 году. Какие шансы у вас выступить на международных стартах? Мы же все понимаем текущие реалии...

Дрозд: — Олимпиада будет через четыре года. Кто знает... Жизнь показывает, что вообще ничего теперь загадывать нельзя.

Шанаева: — Есть хороший план, а есть тот, который складывается в связи с обстоятельствами. Понятное дело, что не на все ты можешь повлиять. Но хочется верить в лучшее.

Дрозд: — Ситуация в мире, конечно, может корректировать твои планы. Но что делать? Нужно работать, делать то, что зависит от тебя. И надеяться на лучшее.

— Федерация фигурного катания России проводит тот же альтернативный «Гран-при» как замену международным стартам. Насколько это удачная идея?

Дрозд: — Главная пилюля в текущей ситуации для спортсмена — это любовь к своему делу. Если ты любишь то, чем занимаешься, то останешься в спорте несмотря ни на что. Такие соревнования — уже как приятный бонус. И мы можем только поблагодарить федерацию за организацию такого старта. Понятное дело, что как основу брали Кубок России, но в целом соревнования теперь приобрели совсем другой уровень. И те же призовые — важный нюанс. Но не единственный. Приятно, что отношение к внутренним турнирам совсем другое, ажиотаж. Раньше Кубок России столько людей не собрал бы. Так что это очень круто.

Шанаева: — Спасибо всем, кто приходит на трибуны. Это и правда очень важно. Катать для зрителей и в пустом зале — это две большие разницы. По эмоциям, ощущениям — по всему.

— А вам самим удалось посмотреть соревнования?

Шанаева: — Я частично успела застать прокаты девочек. Не полностью, но на сильнейшую разминку попала. Девочки понравились, особенно первая тройка. Еще мальчиков смотрела, у них не все так гладко. Но что поделать, погода переменчивая... так и прокаты переменчивые.

Елизавета Шанаева

Родилась 30 мая 2003 года в селе Брут (Республика Северная Осетия — Алания).

Выступает в танцах на льду.

В паре с Дэвидом Нарижным, бронзовым призером чемпионата мира 2020 года среди юниоров и бронзовым призером финала «Гран-при» среди юниоров, победитель и призер этапов серии «Гран-при» среди юниоров, победитель и серебряный призер первенства России среди юниоров и бронзовый призер Budapest Trophy. С сезона-2022/23 выступает в дуэте с Павлом Дроздом. В паре с Павлом уже успела стать победителем Мемориала Николая Панина-Коломенкина и призером этапа «Гран-при России» в Казани.

Павел Дрозд

Родился 14 декабря 1995 года в Санкт-Петербурге.

Выступает в танцах на льду.

В паре с Аллой Лободой дважды становился призером юниорского чемпионата мира, трижды серебряным призером финала юниорской серии «Гран-при», а также чемпионом России среди юниоров. С Ксенией Конкиной становился серебряным призером Asian Open Trophy и Warsaw Cup.

В паре с Елизаветой Шанаевой — с сезона-2022/23. Ранее выступал с Анжеликой Абашкиной, Ксенией Конкиной, Аллой Лободой, Анастасией Сафроновой и Валерией Подлазовой.