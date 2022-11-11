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11 ноября, 15:20

Шанаева — о распаде пары с Нарижным: «Туманная история, меня просто поставили перед фактом»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Елизавета Шанаева в интервью «СЭ» рассказала о причинах и последствиях расставания с предыдущим партнером Дэвидом Нарижным. Сейчас Шанаева выступает с Павлом Дроздом.

«Это очень туманная история. На некоторые мои вопросы я до сих пор не получила ответы, и мне это уже не интересно. Скажем так, я это все уже пережила. Мое нынешнее состояние души и тела говорит об этом. Как я тренируюсь, как выхожу из последних сил, бесконечные прокаты на тренировках. Когда отдаешься полностью своему делу, но даже этого не замечаешь, потому что в моем новом тренерском штабе все настолько проходит легко, с таким удовольствием, что про прошлое разговаривать уже вообще не интересно. Скажу только, что я не психовала и не била посуду. Не кидала коньки, не говорила, что больше не выйду на лед.

Неприятность была в том, что меня просто поставили перед фактом. Сказал ли мне Дэвид о своем желании сменить партнершу лично? Как сказать... И да и нет. Не хочется вдаваться в подробности, оставим что-то и между нами", — сказала Шанаева.

Отметим, что в дуэте с Дэвидом Нарижным Елизавета становилась призером финала юниорской серии «Гран-при» и чемпионата мира среди юниоров. Сейчас Нарижный выступает в паре с Аннабель Морозов.

Елизавета Шанаева и&nbsp;Павел Дрозд. «Сколько было других девушек — неважно. Важно, с кем Павел сейчас». Российский фигурист удивляет со своей шестой партнершей

Фигурное катание
Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный
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