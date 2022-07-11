Щербакова заявила, что пока не готова поставить программы самой себе

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что после работы с Ильей Авербухом еще не готова самой себе поставить программы.

«Кажется, что я пока не настолько готова сама себе что-то ставить. Когда у меня были какие-то идеи, я их говорила, Илья прислушивался ко мне. Я внесла часть своего, но я не считаю, что поставила себе что-то сама, но все-таки это были маленькие моменты.

Так что сама я пока ставить себе не готова. Может, это произойдет в будущем, когда у меня будет побольше опыта», — приводит слова Щербаковой Sport24.

18-летняя спорстменка — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также Щербакова является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.