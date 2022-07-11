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Сегодня, 10:20

Щербакова о парном катании: «Даже со стороны боюсь смотреть»

Щербакова рассказала, готова ли она попробовать себя в парном катании
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова ответила на вопрос, готова ли она попробовать себя в парном катании.

«Честно, вообще не могу такое представить, потому что я даже со стороны боюсь на парное катание смотреть. Когда они делают поддержки, я всегда нервничаю, даже отворачиваюсь. А ведь это делают профессионалы. Так что даже если я буду это делать с профи, буду очень переживать. А с человеком, который на коньках неуверенно стоит... Представить даже не могу. Мне кажется, это надо быть абсолютно бесстрашным человеком», — приводит слова Щербаковой Sport24.

Щербакова является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в одиночном разряде. Также она чемпионка мира и трехкратная чемпионка России.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-07-11-anna-shcherbakova-intervyu-o-nomere-okudzhava-v-shou-ili-averbukha-lednikovom-periode-olimpiade
Фигурное катание
Анна Щербакова
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