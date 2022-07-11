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Сегодня, 09:34

Петренко исключен из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки

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Олимпийский чемпион 1992 года исключен из Украинской федерации фигурного катания (УФФК), сообщают РИА «Новости Спорт» со ссылкой на официальный сайт организации.

Также были приостановлены его полномочия в качестве вице-президента федерации.

Ранее НОК Украины выступил с осуждением выступления Петренко на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220711/figurnoe_katanie-1801617795.html
Фигурное катание
Татьяна Навка
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