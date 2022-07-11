Петренко исключен из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки

Олимпийский чемпион 1992 года исключен из Украинской федерации фигурного катания (УФФК), сообщают РИА «Новости Спорт» со ссылкой на официальный сайт организации.

Также были приостановлены его полномочия в качестве вице-президента федерации.

Ранее НОК Украины выступил с осуждением выступления Петренко на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).