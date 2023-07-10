Щербакова рассказала, что сохранила мотивацию и соскучилась по спорту
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что скучает по профессиональному спорту. Она также добавила, что у нее все еще есть спортивный азарт.
«Я очень соскучилась по профессиональному спорту. Прихожу на тренировки, и во мне явно еще живет спортсмен, который хочет большего. Есть мотивация и желание что-то еще делать на тренировках. Пока сложно сказать, что будет дальше, но во мне есть еще этот спортивный азарт. В форму постепенно прихожу, уже прыжочки все тройные восстановила, каскады. Прогресс есть», — сказала спортсменка в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.
19-летняя Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Сообщалось, что фигуристка может вернуться в профессиональный спорт, если будет себя хорошо чувствовать.