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Сегодня, 13:23

Синицина поздравила Кацалапова с днем рождения

Виктория Кравченко
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Виктория Синицина поздравила с днем рождения своего мужа и партнера Никиту Кацалапова. Сегодня, 10 июля, ему исполнилось 32 года.

«С днем рождения, мой любимый мужчина. Самый лучший муж, друг и мой родной человек! Я хочу, чтобы каждый твой день был самым счастливым!

От твоей улыбки на душе становится так тепло. Береги, пожалуйста, это тепло и дари его самым дорогим тебе людям!

Я тебя очень сильно люблю. Все остальное я уже сказала лично и даже прослезилась», — написала Синицина в социальной сети.

17 июня Татьяна Тарасова сообщила, что пара завершила карьеру. Синицина и Кацалапов в составе сборной России завоевали золото в командном турнире зимней Олимпиады-2022. После Игр в Пекине спортсмены не выступали на соревнованиях.

 

Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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